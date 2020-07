Bonus assunzioni per tutti (Di martedì 28 luglio 2020) Pacchetto lavoro decreto d'AgostoCrollo delle assunzioniIncentivi del 100% per chi assumeAncora 18 settimane di Cassa integrazioneFino a fine anno non si potrà licenziare nessunoPacchetto lavoro decreto d'AgostoTorna su La Ministra Catalfo rende noto che al pacchetto dedicato al lavoro del decreto di agosto sono dedicate risorse consistenti per "fornire ulteriore protezione ai lavoratori e alle imprese, in questa fase di ripartenza del nostro Paese". Tante le misure che prevedono anche, per chi non ha più risorse, il prolungamento per altri due mesi di Naspi e Dis-coll. Crollo delle assunzioniTorna su L'Osservatorio sul precariato dell'Inps nel mese di aprile 2020 ha rilevato un crollo dell'83% delle assunzioni. Un dato che ha messo in allarme anche perché confermato ulteriormente ... Leggi su studiocataldi

