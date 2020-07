Bonus 100 euro e stop licenziamenti: tutte le novità (Di martedì 28 luglio 2020) Il Bonus 100 euro previsto dall’ultima Legge di bilancio, sarà presto disponibile per 16 milioni di lavoratori: lo percepiremo in busta paga Fonte foto: (Pixabay)Il Bonus 100 euro da cui si parla già da tempo, è previsto dalla più attuale Legge di bilancio, ed è stato preparato per oltre 16 milioni di lavoratori. Ricordiamo che questo speciale incentivo, va a sostituire gli 80 euro di Renzi. Con i pagamenti iniziati il 27 luglio, sia dipendenti pubblici che privati vedono un aumento della loro retribuzione, possibile grazie al taglio del primo cuneo fiscale approvato lo scorso dicembre. Esultano i sindacati, che ora spingono per un taglio delle tasse per i pensionati e chiedendo una riforma fiscale atta anche a migliorare la lotta ... Leggi su chenews

LegaSalvini : CLAUDIO DURIGON «DIFENDO QUOTA 100: È MEGLIO DEI BONUS» - KnightofGinseng : Raga da segretaria vi consiglio di farvi il bonus vacanze pagate dai 100 ai 400 euro in meno la vacanza - carlo_pierelli : RT @PrimaldaZ: In un monastero all’ora di pranzo:”Di chi è quel piattone?” “È suo, madre badessa” ... “È mio quel piattino?” ... Così i no… - fremo03893514 : RT @PrimaldaZ: In un monastero all’ora di pranzo:”Di chi è quel piattone?” “È suo, madre badessa” ... “È mio quel piattino?” ... Così i no… - Salvato00506710 : RT @PrimaldaZ: In un monastero all’ora di pranzo:”Di chi è quel piattone?” “È suo, madre badessa” ... “È mio quel piattino?” ... Così i no… -