Bonomi “Governo agisca per le riforme, il lavoro la più urgente” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Si fa un gran parlare di come utilizzare i 209 miliardi che arriveranno dall’Europa. Ma le riforme necessarie per riuscire a spendere in modo efficace queste risorse, a oggi, non sono state nemmeno impostate. A partire da quella del lavoro, la più urgente. E poi fisco e burocrazia. La verità è che per il governo la fase 2 non è ancora iniziata”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. “Mi sarei aspettato di vedere già scritto il Piano nazionale delle riforme, mentre il comitato interministeriale per gli affari europei, che dovrebbe redigerlo, comincia solo oggi a lavorare. Si continua a parlare dei fondi che arriveranno dall’Europa pensando che risolveranno tutti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

