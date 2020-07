Bologna. Nessun tassista di Cotabo è risultato positivo al coronavirus (Di martedì 28 luglio 2020) Nessun tassista Cotabo è risultato positivo al coronavirus. È questo l’esito della campagna di screening a cui, volontariamente, si sono sottoposti oltre 130 tassisti associati alla cooperativa. Una iniziativa che rientra nell’ambito della campagna di monitoraggio predisposta dalla Regione Emilia-Romagna. Pur in un quadro di fortissimo calo della domanda di trasporto a causa del lockdown, il servizio taxi non si è mai fermato. Cotabo, nell’ambito dell’iniziativa “Viaggia sicuro”, promossa per garantire sicurezza ai tassisti e agli utenti, ha messo a disposizione mascherine, guanti, gel detergenti, purificatori d’aria per veicoli e apparecchiature per sanificare gli abitacoli, oltre ad aver concordato con ... Leggi su laprimapagina

