Bologna issa sulla Garisenda il grido di libertà per Patrick Zaki (Di martedì 28 luglio 2020) BOLOGNA – Ancora una volta Bologna chiede libertà per Patrick Zaki e lo fa dal cuore della città: la torre Garisenda. Il cartellone con l’immagine ideata dall’artista Gianluca Costantini è visibile da questa mattina su un ponteggio allestito nell’ambito del cantiere per i lavori di consolidamento della torre che si trova nel cuore della città, a pochi passi da piazza Maggiore dove il cartellono per Zaki era stato precedentemente esposto. Leggi su dire

