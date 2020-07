Bollettino Covid 28 luglio, tanti nuovi positivi con leggera flessione (Di martedì 28 luglio 2020) Emesso pochi minuti fa dal dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero della Salute il nuovo Bollettino Covid del 28 luglio: ancora tanti nuovi positivi ma con un dato in leggera flessione. E’ stato pubblicato da pochi minuti il nuovo Bollettino sulla diffusione in Italia del Covid-19. Dal documento diffuso dal dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero della Salute emergono dati interessanti: sono 181 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, 11 in più di quelli registrati ieri. La cifra, ancora elevata, appare però in leggera flessione rispetto alla scorsa settimana quando si toccavano ... Leggi su bloglive

