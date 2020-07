Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali del 28 luglio 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: sono 181 i nuovi casi accertati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 181 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 246.488 casi accertati da inizio epidemia. Ieri, invece, i nuovi contagi erano stati 170. Purtroppo, il totale dei morti sale a 35.123; sono 11 le persone decedute nella giornata odierna (ieri si contavano 5 vittime, come due giorni fa). Sono 12.609 le persone attualmente positive in Italia. I guariti raggiungono quota 198.757 con 164 registrati nelle ultime 24 ore. Al momento i ricoverati in ospedale sono 748 (ieri erano 740) di cui ... Leggi su zon

