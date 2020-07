BodyGuard anticipazioni seconda puntata: Budd e Montague sempre più vicini ma separati da un segreto (Di martedì 28 luglio 2020) Andrà in onda oggi, 28 luglio 2020, la seconda puntata di BodyGuard, la mini serie inglese trasmessa in tre puntate su Rai 3. Che cosa accadrà in questo secondo appuntamento? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del secondo episodio. Come abbiamo visto ieri sera, David Budd e la Montague sono sempre più vicini. Tra i due è nata una strana intesa che li ha portati a diventare amanti. Quello che però il sottosegretario di stato non sa, è che l’attentatore che ha cercato di ucciderla, era un grande amico di Budd e che i due condividevano la stessa missione: uccidere le persone che avevano le responsabilità per la guerra, una guerra che ha tolto loro tutto. ... Leggi su ultimenotizieflash

