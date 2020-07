Bocelli tira in ballo i tifosi del Napoli: “Hanno festeggiato e non è successo niente” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono le polemiche derivanti dalle parole pronunciate dal noto tenore italiano Andrea Bocelli che ha sminuito la gravità dell’emergenza sanitaria. Tra gli esempi, tirati in ballo per discolparsi, finiscono anche i festeggiamenti dei tifosi del Napoli, dopo la vittoria in Coppa Italia. “A Napoli – ha spiegato il tenore – dopo la vittoria della Coppa Italia hanno fatto il diavolo a quattro e non è successo niente, quindi io sono un ottimista per natura e voglio sperare che da qui si voglia e si possa ripartire. Ripartire da dove sono rimasto l’ultima volta, al Duomo, da una preghiera”. Intanto, sulla polemica, è arrivato anche il commento del ... Leggi su anteprima24

Nel tentativo di spiegare l'inspiegabile, cioè come gli sia venuto in mente di andare ad un convegno di ‘negazionisti' del Covid e lì ciarlare sull'insussistenza dei casi di Nuovo Coronavirus, Andrea ...

"Conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che sia andato in terapia intensiva. Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anc ...

