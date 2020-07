Bocelli: “Sono stato frainteso, ma a Napoli dopo la Coppa Italia non è successo niente…” (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) “In questo Paese succedono cose incredibili: mi hanno frainteso”. Non è che Andrea Bocelli è un negazionista, è che lui è “un ottimista”. Il cantante cerca di parare i colpi della catastrofe mediatica scoppiata dopo il suo intervento “frainteso” al convegno dei negazionisti del Covid in Senato, quello nel quale dice testualmente: “Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? C’è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi ... Leggi su ilnapolista

rulajebreal : In Italia 35.000 morti per covid. In America 150.000 morti per Covid Bocelli, testimonial della “speranza” e 'Mus… - Adnkronos : #Bocelli: 'Succedono cose strane, sono stato frainteso' - giornalettismo : Il responsabile delle malattie infettive del Sacco, Massimo #Galli, ha detto che dal convegno in Senato con… - LUBOHAIXIA : RT @Fanta_Lisa_: Sarò strana io, ma le dichiarazioni di #Bocelli sono tutte condivisibili. A quelli che lo accusano di negazionismo, vi inv… - MAURI59N : RT @Danireport: Caro il mio #Bocelli, io conosco due persone che sono finite in terapia intensiva e purtroppo anche un mio concittadino che… -

Ultime Notizie dalla rete : Bocelli “Sono Coronavirus, l'infermiera in prima linea: «Vi racconto come sono cambiati i miei giorni in ospedale» Il Tirreno