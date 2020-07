Bocelli si difende: “Mi hanno dato del negazionista, sono stato frainteso” (Di martedì 28 luglio 2020) “C’è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e salutare”. È solo una parte dell’intervento di Andrea Bocelli nel corso del convegno “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’. Un discorso, in cui il tenore ha affermato anche che “le cose non erano così come ci venivano raccontate”, che ha fatto insorgere il popolo del web. Dopo le diverse accuse che gli sono piovute addosso Andrea Bocelli, dal palco della Milanesiana, ha risposto così: “Evidentemente, succedono cose strane in questo paese”, ha dichiarato ... Leggi su italiasera

italiaserait : Bocelli si difende: “Mi hanno dato del negazionista, sono stato frainteso” - Libreriamo : Dopo la bufera innescata ieri da Andrea #Bocelli in merito al suo intervento al #Senato, dove si è definito 'umilia… - pacv40 : Io che vado a vedere l'#bocelli e mi trovo solo gente che lo difende. Ma tutt'apposto? -

Ultime Notizie dalla rete : Bocelli difende Bocelli si difende: “Mi hanno dato del negazionista, sono stato frainteso” Italia Sera Lévy e Bocelli accendono la Milanesiana: "Non dimentichiamo il virus, ma ora ricominciamo a vivere"

"Non ci dimenticheremo di questo virus, ma ci stiamo dimenticando del mondo". Bernard-Henri Lévy scuote Milano, e l'Italia, con l'anteprima mondiale dello spettacolo tratto dal suo nuovo libro, Il vir ...

Lewis Hamilton coperto di critiche: storia Instagram contro i vaccini

Prima Novak Djokovic, poi Andrea Bocelli e infine Lewis Hamilton: si allunga la lista di personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo che sostengono tesi che si possono definire complottis ...

"Non ci dimenticheremo di questo virus, ma ci stiamo dimenticando del mondo". Bernard-Henri Lévy scuote Milano, e l'Italia, con l'anteprima mondiale dello spettacolo tratto dal suo nuovo libro, Il vir ...Prima Novak Djokovic, poi Andrea Bocelli e infine Lewis Hamilton: si allunga la lista di personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo che sostengono tesi che si possono definire complottis ...