Bocelli risponde alle polemiche: 'Sono stato frainteso. Succedono cose strane in questo paese' (Di martedì 28 luglio 2020) 'Evidentemente, Succedono cose strane in questo paese'. è tornato così, dal palco della Milanesiana, sulla polemica innescata dal suo intervento durante un nel corso del quale il cantante ha affermato ... Leggi su leggo

Andrea Bocelli ha voluto dire la sua dopo le polemiche che lo hanno investito in seguito al suo intervento in Senato. A margine dell’evento La Milanesiana, il tenore ha risposto a chi gli ha dato del ...«Evidentemente, succedono cose strane in questo paese». Andrea Bocelli è tornato così, dal palco della Milanesiana, sulla polemica innescata dal suo intervento durante ...