Bocelli, quando il cantante invitava a stare a casa: “La situazione è molto seria, è fondamentale attenersi alle regole anti Covid” (Di martedì 28 luglio 2020) È il 10 marzo quando Andrea Bocelli, come molti altri artisti, manda attraverso i social network un appello a stare a casa e a rispettare le restrizioni anti Covid. In quei giorni l’Italia si trova in piena emergenza, con la curva dei contagi in crescita e gli ospedali in sofferenza.”La situazione è seria – dice il cantante in un video – è fondamentale attenerci alle regole che ci danno”. Toni ben diversi da quelli usati il nemmeno 5 mesi dopo dallo stesso Bocelli durante un convegno in Senato, insieme a Sgarbi e Salvini, dove ha raccontato di essersi sentito “umiliato e offeso” dal lockdown e ha negato la gravità ... Leggi su ilfattoquotidiano

