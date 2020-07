Bocelli negazionista, social a valanga contro il tenore (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli travolto dal negazionismo sul Coronavirus: sui social è bufera. Il celebre tenore, al convegno in Senato dei "negazionisti del Covid", organizzato da Vittorio Sgarbi, ha dichiarato: "Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate. Poi mi sono reso conto che le cose non erano così come ci venivano raccontate. Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? C'è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e salutare". Parole di ... Leggi su iltempo

fattoquotidiano : L’Istantanea – Al Bocelli negazionista non bastano neanche 35mila morti - PatriziaTerzoni : Il problema delle dichiarazioni di #Bocelli di ieri al convegno negazionista e #NoMasks non è tanto il cosa e il qu… - IlContiAndrea : “Succedono cose strane in questo Paese. Oggi ho fatto un intervento al Senato e mi hanno dato del Negazionista. Che… - FQMagazineit : Andrea Bocelli: “Frainteso sul Covid. Sono ottimista, non negazionista”. Poi aggiunge: “Il Napoli dopo la Coppa Ita… - lisameyerildra1 : Bocelli va ad un convegno di negazionisti, poi “succedono cose strane, sono stato frainteso”e”Non sono un negazioni… -