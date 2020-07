Bocelli fa marcia indietro: «Sono stato frainteso. Negazionista sul virus? No, ma succedono cose strane» – Video (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)«succedono cose strane in questo Paese. Ieri ho fatto un breve intervento al Senato e curiosamente Sono stato definito un “Negazionista”» a proposito del Coronavirus. «Che strano. Mi Sono speso fin dal primo giorno per aiutare chi era in difficoltà in ragione del virus. Con la fondazione che porta il mio nome abbiamo cercato di recuperare subito tutto quello che serviva, poi Sono venuto qui nella città un po’ simbolo del contagio per fare una preghiera per tutti e anche per dimostrare che la paura è la sola cosa di cui bisogna avere paura. Deve essere su questo fatto che Sono ... Leggi su open.online

