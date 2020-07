Bocelli chiarisce: “Sono stato frainteso. Io negazionista? Sono solo ottimista” (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli chiarisce il suo punto di vista sull’emergenza Covid-19, dopo le polemiche scatenatesi in seguito al suo discorso in Senato. Il tenore aveva infatti dichiarato: “Mi Sono reso conto che le cose non erano così come ci venivano raccontate. Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? C’è stato un momento in cui mi Sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e salutare.“. Parole che hanno infastidito i molti italiani che invece hanno visto ammalarsi persone care. Bocelli ... Leggi su sportface

magicaGrmente22 : Nel Paese dei fanatici comprendere ciò che uno dice è impossibile. Manca proprio la voglia, l'onestà e la capacità… - Notiziedi_it : Bocelli chiarisce: “Sul Covid mi hanno frainteso, io sono un ottimista” - Today_it : Bocelli chiarisce: 'Sul Covid mi hanno frainteso, io sono un ottimista' - soundsblogit : Andrea Bocelli chiarisce: 'Non sono un negazionista, sono stato frainteso' - Today_it : Bocelli chiarisce: 'Sul Covid mi hanno frainteso, io sono un ottimista' -