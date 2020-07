Bobo Vieri ingrassato: ecco quanti kg ha preso e come vuole tornare in forma (Di martedì 28 luglio 2020) Bobo Vieri non gioca più a calcio da anni ma resta il bomber per eccellenza. 47 anni, con un seguito di oltre 2 milioni e mezzo di follower solo su Instagram che lo osanna sotto a ogni post, ha sposato la ex Velina bionda di Striscia Costanza Caracciolo da cui ha avuto due bellissime bambine, Stella e Isabel, che è nata da poco. Negli ultimi tempi Bobo, che ha anche lanciato una delle hit dell’estate 2020, ‘Una vita da bomber’, tormentone realizzato con Nicola Ventola e Lele Adani, ha messo su peso. Durante la quarantena l’ex calciatore ha sfiorato i 100 kg e a fine aprile scorso, ospite a Porta a Porta, aveva raccontato di essere ingrassato ben 11 kg. Preoccupato dall’ago della bilancia che continuava a salire, fino a quasi 107 kg, ora ha deciso di rimettersi in ... Leggi su caffeinamagazine

BlitzTVit : Bobo Vieri vuole rimettersi in forma: gli allenamenti dell’ex calciatore per perdere gli 11 chili messi su durante… - lamescolanza : @vieri_bobo deciso a dimagrire: ecco i suoi #allenamenti e la sua dieta per tornare al #top dopo aver quasi raggiun… - _savox : Bobo Vieri cantante ci dimostra soltanto che il 2020 è l'anno peggiore delle nostre vite - RadioNovesei96 : Now Playing: Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani - Una vita da Bomber#Solo Quelle che Suonano Bene! - radiolisola : #NowPlaying: Bobo Vieri - Una vita da Bomber -

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri Bobo Vieri deciso a dimagrire ecco i suoi allenamenti e la sua dieta Gossip News Bobo Vieri deciso a dimagrire: ecco i suoi allenamenti e la sua dieta

Lo sportivo ha deciso di tornare i forma dopo aver preso chili in quarantena Corsa e camminata veloce con la moglie Costanza Caracciolo al mattino presto Bobo Vieri ha deciso: vuole dimagrire. Durante ...

Chiambretti: “A Tiki Taka vorrei Ibrahimovic. Ho guardato la morte negli occhi, non temo il flop”

Piero Chiambretti, in una lunga intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, ha raccontato come sarà la sua edizione di Tiki Taka. Il conduttore è reduce da un durissimo periodo. Sia lui che la madr ...

Lo sportivo ha deciso di tornare i forma dopo aver preso chili in quarantena Corsa e camminata veloce con la moglie Costanza Caracciolo al mattino presto Bobo Vieri ha deciso: vuole dimagrire. Durante ...Piero Chiambretti, in una lunga intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, ha raccontato come sarà la sua edizione di Tiki Taka. Il conduttore è reduce da un durissimo periodo. Sia lui che la madr ...