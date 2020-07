Bobo Vieri a dieta mostra la pasta con le zucchine e dà forza a chi deve dimagrire (Foto) (Di martedì 28 luglio 2020) Bobo Vieri è a dieta e si sta allenando con la corsa, piano piano, un po’ alla volta ma senza mollare ed è così che l’ex bomber incoraggia tutti quelli che devono dimagrire (Foto). Christian Vieri ha coinvolto anche Costanza Caracciolo, che aveva un po’ di peso da mandare via dopo le due gravidanze. In coppia è più semplice, si sorreggono e così dalla corsa alla camminata veloce fino alla dieta giusta per perdere peso è lui questa volta a dire a tutti di andare avanti ma poco alla volta. Bobo Vieri aveva raggiunto il peso di 107 chili, davvero troppi. In quarantena era riuscito a perdere qualcosa ma aveva bisogno di crederci fino in fondo. Quando ha visto che niente gli ... Leggi su ultimenotizieflash

BlitzTVit : Bobo Vieri vuole rimettersi in forma: gli allenamenti dell’ex calciatore per perdere gli 11 chili messi su durante… - lamescolanza : @vieri_bobo deciso a dimagrire: ecco i suoi #allenamenti e la sua dieta per tornare al #top dopo aver quasi raggiun… - _savox : Bobo Vieri cantante ci dimostra soltanto che il 2020 è l'anno peggiore delle nostre vite - RadioNovesei96 : Now Playing: Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani - Una vita da Bomber#Solo Quelle che Suonano Bene! - radiolisola : #NowPlaying: Bobo Vieri - Una vita da Bomber -

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri Bobo Vieri ingrassato: a quanti kg è arrivato e la sua dieta Caffeina Magazine Bobo Vieri deciso a dimagrire: ecco i suoi allenamenti e la sua dieta

Lo sportivo ha deciso di tornare i forma dopo aver preso chili in quarantena Corsa e camminata veloce con la moglie Costanza Caracciolo al mattino presto Bobo Vieri ha deciso: vuole dimagrire. Durante ...

Chiambretti: “A Tiki Taka vorrei Ibrahimovic. Ho guardato la morte negli occhi, non temo il flop”

Piero Chiambretti, in una lunga intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, ha raccontato come sarà la sua edizione di Tiki Taka. Il conduttore è reduce da un durissimo periodo. Sia lui che la madr ...

Lo sportivo ha deciso di tornare i forma dopo aver preso chili in quarantena Corsa e camminata veloce con la moglie Costanza Caracciolo al mattino presto Bobo Vieri ha deciso: vuole dimagrire. Durante ...Piero Chiambretti, in una lunga intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, ha raccontato come sarà la sua edizione di Tiki Taka. Il conduttore è reduce da un durissimo periodo. Sia lui che la madr ...