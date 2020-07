“Bisogna fermare i flussi dalla Tunisia, sono un pericolo”, dice il ministro Luciana Lamorgese (Di martedì 28 luglio 2020) Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese riconosce il rischio sanitario legato alle fughe dei migranti sottoposti a quarantena e assicura l’aiuto del Governo alla Sicilia. Dopo un lungo silenzio, il Viminale ammette l’esistenza di un pericolo sanitario correlato al flusso migratorio in arrivo dal Nord Africa. In particolare, per il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, l’immigrazione dalla … L'articolo “Bisogna fermare i flussi dalla Tunisia, sono un pericolo”, dice il ministro Luciana Lamorgese proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

