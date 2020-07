Birre artigianali: le migliori realizzate in Italia (Di martedì 28 luglio 2020) Con il passare del tempo, si sta affermando un’interessante tendenza in ambito alimentare: ovvero, quella della birra artigianale, che si sta affermando come uno dei prodotti più apprezzati da parte degli Italiani. Il motivo? Semplice: la cura nella ricerca di ingredienti a chilometro zero e che valorizzano il territorio, ma anche la genuinità e un sapore che non teme confronti. Anche sul web si è riflettuto perfettamente il grande boom delle Birre artigianali. Sono sempre di più le piattaforme che mettono a disposizione un simile prodotto. Una su tutte è Hopt.it, che offre un’ampia varietà di scelta di Birre artigianali, con la possibilità di pure di creare dei veri e propri regali personalizzati con delle selezioni speciali di diverse ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Birre artigianali: le migliori realizzate in Italia - saggiadecisione : Dite a #Lasorella che a Brussels ci sono delle birre artigianali da paura che emozionano più di ogni altra cosa #StaseraItalia - electi70 : RT @infobirra: Leggere le etichette delle birre artigianali e come interpretarle! #birra #infobirra - infobirra : Leggere le etichette delle birre artigianali e come interpretarle! #birra #infobirra -