Bimbo ‘in vendita’ da Ardea a Ostia, viene dalle Salzare il rom 25enne che offriva il figlioletto ai turisti (Di martedì 28 luglio 2020) Da Ardea, dal complesso delle Salzare, ad Ostia per ‘vendere’ suo figlio. Un 25enne rom, domenica scorsa sul lungomare Americo Vespucci ad Ostia, ha prima avvicinato un turista e poi gli ha ‘offerto’ il suo bambino per atti sessuali in cambio di soldi. Un episodio inquietante. Era suo figlio, ma anziché accudirlo e dargli tutto l’amore che un Bimbo merita, il giovane rom di 25 anni ha pensato bene di ‘venderlo’ come se fosse merce. E’ stato proprio il turista a mettere fine allo scempio: si è immediatamente recato, dopo aver rifiutato ‘la proposta’, al Lido del Finanziere ed ha denunciato l’accaduto. Il 25enne rom è stato arrestato e il video del suo arresto, dove è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Giorgiolaporta : Un uomo di etnia #rom tenta di vendere sessualmente un bimbo di due anni su una spiaggia a #Ostia. Non voglio immag… - massimobitonci : ?? Ostia (Rm), grazie alla segnalazione di un turista, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un sogget… - Libero_official : Orrore in spiaggia a #Ostia: un rom di 26 anni offriva un bimbo di due anni per prestazioni sessuali. La fuga, le u… - CorriereCitta : Bimbo ‘in vendita’ da Ardea a Ostia, viene dalle Salzare il rom 25enne che offriva il figlioletto ai turisti - prodico94 : RT @il_laocoonte: concita borrelli, provi a lavorare in smart working in due in 50 mq, magari con un bimbo che urla, tutta gente che abita… -

