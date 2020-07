Bielorussia, il negazionista Lukashenko ha avuto il Covid: “Superato stando in piedi, senza sintomi” (Di martedì 28 luglio 2020) “La cosa più sorprendente è che oggi incontrate una persona che ha superato il coronavirus restando in piedi. Ieri i medici sono arrivati a questa conclusione. senza sintomi”. Il padre padrone della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha annunciato così, durante la visita di un reparto militare del ministero dell’Interno di essere stato contagiato dal Covid, che nel paese ha registrato 67mila casi e 543 morti ufficiali. Criticato persino dalla Russia per non avere adottato una politica adeguata di lotta all’epidemia, il presidente ha sempre liquidato i timori sul coronavirus come “psicosi”, avvertendo che un lockdown avrebbe colpito l’economia e respingendo quindi fin dall’inizio ogni forma di confinamento. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

Criticato persino dalla Russia per non avere adottato una politica adeguata di lotta all’epidemia, il presidente ha sempre liquidato i timori sul coronavirus come “psicosi”, avvertendo che un lockdown ...

