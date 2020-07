Biella, festa dei tifosi della Juventus: un uomo gli lancia dal balcone piatti e bicchieri, denunciato (Di martedì 28 luglio 2020) Festeggiamenti soft in tutta Italia per la vittoria dello scudetto da parte della Juventus. I tifosi hanno seguito l’appello del club di non creare assembramenti vista la delicata situazione sanitaria. Qualche piccolo gruppetto però non ha rinunciato a scendere in piazza a festeggiare. A Biella ad esempio, alcuni tifosi hanno deciso di celebrare la vittoria dello scudetto in maniera pacifica, ma verso l’una di notte si sono visti arrivare contro piatti e bicchieri, scagliati da un 46enne dal 5° piano di un condominio. Fortunatamente nessun ferito, solo un piccolo spavento. Una volante è protamente accorsa sul posto e l’uomo è stato denunciato.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

sportli26181512 : Festa scudetto ma non per tutti: a Biella piatti e bicchieri in testa ai tifosi della Juve: Festa scudetto ma non p… - LaStampa : Pray, la Fagnana ammaina la bandiera rossa: “Niente festa, le limitazioni sono troppe” - StampaBiella : Pray, la Fagnana ammaina la bandiera rossa: “Niente festa, le limitazioni sono troppe” - LaStampa : Dopo 74 anni la festa della Fagnana non si farà. -

Ultime Notizie dalla rete : Biella festa Festa di laurea “troppo rumorosa”, vicina chiama forze dell’ordine newsbiella.it Juve Campione d'Italia tra Covid e poco entusiasmo

3.300 giorni, 9 anni consecutivi con il tricolore cucito sul petto. Numeri che fanno rabbrividire. Lo scudetto annunciato della Juventus si è concretizzato poco prima della mezzanotte di ieri sera. Ro ...

Il ciclismo biellese “riabbraccia” la strada: il 4 ottobre il Giro della Provincia

Il ciclismo biellese ricomincia da settembre. L’Ucab Biella, la Vallese e il Velo club Castelletto Cervo hanno messo nero su bianco il calendario delle corse della ripresa per un mese ricco di appunta ...

3.300 giorni, 9 anni consecutivi con il tricolore cucito sul petto. Numeri che fanno rabbrividire. Lo scudetto annunciato della Juventus si è concretizzato poco prima della mezzanotte di ieri sera. Ro ...Il ciclismo biellese ricomincia da settembre. L’Ucab Biella, la Vallese e il Velo club Castelletto Cervo hanno messo nero su bianco il calendario delle corse della ripresa per un mese ricco di appunta ...