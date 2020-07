Biden,corro perchè Trump presidente,in gioco democrazia (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - NEW YORK, 28 LUG - "corro" per la Casa Bianca "perche' Donald Trump è presidente. In gioco c'è la nostra democrazia". Lo afferma Joe Biden, dicendosi d'accordo con molti elettori americani che ... Leggi su corrieredellosport

NEW YORK, 28 LUG - "Corro" per la Casa Bianca "perche' Donald Trump è presidente. In gioco c'è la nostra democrazia". Lo afferma Joe Biden, dicendosi d'accordo con molti elettori americani che lo ...

Usa, Obama e George Clooney alla raccolta fondi virtuale per Joe Biden

Barack Obama e George Clooney in campo per Joe Biden, insieme (virtualmente) per la prima volta. Oggi pomeriggio l’ex presidente degli Stati Uniti e il volto del cinema e imprenditore americano — ripo ...

