Biden,corro perchè Trump presidente,in gioco democrazia (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - NEW YORK, 28 LUG - "corro" per la Casa Bianca "perche' Donald Trump è presidente. In gioco c'è la nostra democrazia". Lo afferma Joe Biden, dicendosi d'accordo con molti elettori americani che ... Leggi su corrieredellosport

Intanto l’ex inquilino della Casa Bianca ha avuto l’onore di pronunciare il discorso per l’ultimo addio all’icona dei diritti civili John Lewis, nel corso ... Joe Biden, in una cerimonia ...

Trump: rinviare le elezioni presidenziali finché il voto non sarà sicuro

Donald Trump, in corsa per la riconferma ma a picco nei sondaggi ... Trump insegue a distanza di 10-15 punti il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ex vice di Barack Obama. Il ...

