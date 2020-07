Bianca Guaccero e Anna Tatangelo si sfidano in bikini: le foto su Instagram (Di martedì 28 luglio 2020) Anna Tatangelo e Bianca Guaccero stanno deliziando i fan condividendo sui loro profili Instagram alcune foto in bikini che lasciano senza fiato. Il confronto è inevitabile, anche perché le due si sono fatte reciprocamente i complimenti per la loro forma fisica smagliante. Ma procediamo con ordine. Bianca Guaccero si sta godendo le sue vacanze al mare con il nuovo amore e tra una gita in barca e serate da favola dove sfoggia mini-dress sensazionali, non possono mancare selfie in bikini. Ma a destare l’attenzione è la foto, condivisa sul suo profilo, che la ritrae con un due pezzi animalier che svela la perfezione del suo fisico e della sua abbronzatura. Poco dopo ... Leggi su dilei

RaiUno : Una serata speciale per raccontare la vita e le canzoni di #FabrizioDeAndré. #UnaStoriaDaCantare STASERA, sabato… - zazoomblog : Bianca Guaccero come non si era mai vista: micro-bikini leopardato e squarcio proibito sul seno fermi tutti Guarda… - lakers751 : Bianca Guaccero New Photo - OgnibenGiada : RT @DettoFattoRai2: ??TV vs Realtà ?? @bianca_guaccero e @gianpaologambi come li immaginate voi e come sono nella realtà! ?? #dettofattorai ht… - zazoomblog : Bianca Guaccero bikini esagerato: arrivano i commenti “Che gnocca!!”-FOTO - #Bianca #Guaccero #bikini #esagerato: -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero Bianca Guaccero, vacanza con il suo nuovo amore: i dettagli che non sfuggono su Instagram DiLei Bianca Guaccero sempre più sexy: vacanza in Puglia “da capogiro”

La bella Bianca Guaccero se la sta spassando in quel della Puglia, tra mare, sole, relax e.. forme perfette. Lo dicono le foto che quasi quotidianamente sta postando sul suo profilo Instagram, diventa ...

Bianca Guaccero al mare in bikini fa andare in delirio i fan: "meravigliosamente naturale"

Come molte altri VIP e personaggi dello spettacolo, anche Bianca Guaccero è in vacanza dopo la stagione televisiva da poco conclusa. La presentatrice di Detto Fatto, che nel 2020 l'ha consacrata nell' ...

La bella Bianca Guaccero se la sta spassando in quel della Puglia, tra mare, sole, relax e.. forme perfette. Lo dicono le foto che quasi quotidianamente sta postando sul suo profilo Instagram, diventa ...Come molte altri VIP e personaggi dello spettacolo, anche Bianca Guaccero è in vacanza dopo la stagione televisiva da poco conclusa. La presentatrice di Detto Fatto, che nel 2020 l'ha consacrata nell' ...