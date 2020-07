Bianca Guaccero, dal microbikini fuoriesce tutto. La foto “fuori di seno” fa impazzire i fan: «Décolleté perfetto» (Di martedì 28 luglio 2020) Bianca Guaccero, dal microbikini fuoriesce tutto. La foto “fuori di seno” fa impazzire i fan: «Décolleté perfetto». La conduttrice di Detto Fatto ha appena postato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha fatto subito il giro del web. Nell’immagine, Bianca Guaccero indossa un microbikini leopardato che lascia intravedere tutto il décolleté. Immediati i commenti dei fan. «Il tuo seno è perfetto, difficile averlo così dopo una gravidanza. Altro che seno grande, tu puoi indossare quello che vuoi», scrive una follower. E ancora: «Sei una favola, bellissima». Neanche a dirlo, ... Leggi su newscronaca.myblog

RaiUno : Una serata speciale per raccontare la vita e le canzoni di #FabrizioDeAndré. #UnaStoriaDaCantare STASERA, sabato… - infoitcultura : Bianca Guaccero, dal microbikini fuoriesce tutto. La foto fuori di seno fa impazzire i fan: «Décolleté perfetto» - infoitcultura : Bianca Guaccero, costume leopardato: che aggressività – Foto - infoitcultura : A ottobre, la nostra Bianca Guaccero protagonista di una inedita fiction Rai? - infoitcultura : Bianca Guaccero come non si era mai vista: micro-bikini leopardato e squarcio proibito sul seno -