Beta-talassemia, trasfusioni ridotte con luspatercept (Di martedì 28 luglio 2020) Beta-talassemia: con luspatercept servono meno trasfusioni, a prescindere dal genotipo, secondo lo studio di fase 3 BELIEVE Il trattamento con luspatercept, un farmaco che regola l’ultima fase della maturazione dei globuli rossi, riduce in modo significativo la necessità di trasfusioni di globuli rossi in ogni sottogruppo di pazienti con Β-talassemia. Lo dimostrano nuovi risultati dello… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Beta talassemia Beta-Talassemia, la cura è la trasfusione La Repubblica Beta talassemia e anemia falciforme, dati preliminari promettenti per CTX001, terapia basata sull'editing genomico. #EHA2020

Beta-talassemia, con luspatercept servono meno trasfusioni, a prescindere dal genotipo. #EHA2020

