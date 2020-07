Berlusconi ora vuol fregare Salvini. Con Forza Italia nella partita dei fondi Ue il Capitano finisce all’angolo (Di martedì 28 luglio 2020) Fra poco l’Italia verrà inondata da una pioggia di miliardi, per la precisione 81,4 miliardi di sussidi e 127,4 di prestiti tramite il Recovery Fund che il premier Conte è riuscito a strappare alla Ue. Un ricco patrimonio che il nostro Paese dovrà spendere al meglio e per controllare la spesa, che il premier Giuseppe Conte ha già dichiarato sarà gestita dall’esecutivo, si fa strada l’idea di istituire un controllo parlamentare con due commissioni, una alla Camera ed una al Senato. Si potrebbe fare anche una bicamerale, ma i tempi si allungherebbero e tecnicamente si fa prima a farne due separate di cui una, quella della Camera, andrebbe a Renato Brunetta e sancirebbe ufficialmente il coinvolgimento del centro-destra in una fase collaborativa. È chiaro che la mossa serve a far avvicinare Forza ... Leggi su lanotiziagiornale

