Benevento, ricordi Bukata? La meteora giallorossa cambia ancora squadra (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al Benevento non ha lasciato segni tangibili del suo passaggio. La suggestione del colpo piazzato all’estero e portato in Italia è rimasta tale. Martin Bukata, centrocampista slovacco prelevato dalla Strega nell’estate del 2018, non ha mai calciato il campo con addosso la maglia giallorossa. Tanti problemi e zero presenze per il classe 1993, portando a una scontata e inevitabile rescissione del contratto firmato pochi mesi prima con il club di via Santa Colomba. Il ritorno al Piast Gliwice sembrava cosa fatta, salvo poi virare e legarsi al MFK Karvina, approdando di fatto nel campionato della Repubblica Ceca. Esperienza, quest’ultima, giunta al termine perché Bukata è tornato a far parlare di se per il passaggio ... Leggi su anteprima24

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi lunedì 27 luglio 2020, dove spiccano Cittadella-Venezia, Perugia-Trapani, Benevento-Chievo, valide per la 37a g ...

VIDEO SSCN - Inter-Napoli, ecco il gol di Maggio

Domani il Napoli giocherà contro l'Inter allo stadio San Siro, alle ore 21:45. La SSC Napoli ha pubblicato su Twitter un video che ricorda un vecchio Inter-Napoli, in cui a segnare fu l'attuale capita ...

