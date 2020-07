Benevento, il campionato di Caldirola si chiude in anticipo (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La conferma è arrivata nel primo pomeriggio. Il campionato di Luca Caldirola si chiude con novanta minuti di anticipo. Pippo Inzaghi non potrà contare sul mancino in occasione della trasferta di Ascoli in programma venerdì prossimo, ultimo appuntamento di un torneo che ha promosso da tempo la Strega in serie A. Il difensore è stato infatti fermato per un turno dal Giudice Sportivo, avendo rimediato contro il Chievo Verona il quinto cartellino giallo della sua stagione. “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato“, si legge nel comunicato emesso dalla Lega B. L’appuntamento con Caldirola, dunque, è fissato al prossimo anno. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

