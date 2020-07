Belen Rodriguez travolta dalle critiche, l’accusa: “viaggi più tu che il Covid” (Di martedì 28 luglio 2020) Belen Rodriguez attaccata sui social dai follower Ancora una volta al centro dell’attenzione troviamo Belen Rodriguez. Purtroppo, per la conduttrice argentina non è affatto un bel periodo anche se alcuni giornali parlano già di un nuovo amore.Per la seconda volta si è detta addio con Stefano De Martino. Una separazione per i fan improvvisa, quasi incredibile che però è stata confermata dagli stessi interessati. Mentre l’estate scorre velocemente, Belen cerca di non fermarsi viaggiando da un posto all’altro senza sosta. Prima una vacanza con il figlio Santiago, ora è volata ad Ibiza con i suoi amici. E proprio questo continuo spostarsi che ha fatto perdere la testa ad una follower che senza giri di parole l’ha pesantemente criticata. Le ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano | Lei attacca | ‘Qualcuno non è leale’ - infoitcultura : Belen Rodriguez, ma è nuda? La fotografia 'color carne', che fa impazzire l'Italia - infoitcultura : Belen Rodriguez punzecchia Stefano De Martino dopo la rottura: 'Sempre fedele' - infoitcultura : Belen Rodriguez serie di FOTO da infarto e la sera un abbraccio speciale - novelladonelli : Belen Rodriguez in costume. Continua la saga delle foto hot su Instagram ?@Truciolo_Roll? eccoti accontentato -