Belen Rodriguez si regala la “calda” siesta: è senza veli – Video (Di martedì 28 luglio 2020) Belen Rodriguez si rilassa sul letto. Una piccola “siesta” per la bella argentina che resta senza veli. Selfie da brividi, Instagram esplode Belen Rodriguez sempre più sexy e provocante, come non la si vedeva da tempo. Assorbita la separazione – è la seconda – da Stefano De Martino, la bella argentina è tornata più in forma che mai e sta regalando ai suoi tantissimi follower uno spettacolo dietro l’altro. Instagram bollente, fan impazziti e sempre sintonizzati sulla sua pagina, consci che qualche foto hot, prima o poi, sarà pubblicata. Ed anche stavolta la sudamericana non ha certo deluso i suoi fan. L’argentina ha postato un selfie in cui appare stesa sul letto impegnata in una ... Leggi su bloglive

