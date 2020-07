Beautiful in pausa fino al 24 agosto. Una Vita raddoppia (Di martedì 28 luglio 2020) Thomas e Hope - Beautiful Breve pausa per le puntate inedite di Beautiful. Dalla prossima settimana, la soap opera americana ambientata alla Forrester Creations verrà infatti momentaneamente sospesa, per ritornare in onda da lunedì 24 agosto 2020 nel consueto orario delle 13.40. Questo porterà un po’ di stravolgimenti nel daytime pomeridiano di Canale 5. Da lunedì 3 a venerdì 21 agosto, lo slot lasciato libero da Beautiful verrà infatti occupato dalla telenovela iberica Una Vita, che raddoppierà la sua durata e verrà trasmessa dalle 13.40 alle 14.45 circa. Per la prossima settimana, almeno, nulla cambia per Daydreamer – Le Ali del Sogno che continuerà ad andare in onda con un singolo episodio ... Leggi su davidemaggio

