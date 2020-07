Beautiful, anticipazioni USA: SALLY SPECTRA stavolta starà male davvero! (Di martedì 28 luglio 2020) Negli ultimi mesi, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, ha fatto molto discutere la decisione di mettere SALLY SPECTRA in una pericolosa china verso il lato oscuro, rivelando come la stilista non stesse veramente morendo ma che, in realtà, stava solo fingendo.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2020Gli iniziali problemi di salute erano infatti legati solo allo stress, probabilmente legato alla (seconda) rottura con Wyatt e alle conseguenti difficoltà di essere produttiva al lavoro, mettendo a rischio il proprio futuro professionale alla Forrester Creations. La ragazza, con l’aiuto dell’amica (nonché medico) Penny Escobar è riuscita a convincere tutti di avere una fatale malattia che, in poco tempo, l’avrebbe fatta morire. E, come ... Leggi su tvsoap

