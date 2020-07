Battiti Live, perché Ana Mena non è salita sul palco per cantare con Fred De Palma? Cosa è successo in diretta (Di martedì 28 luglio 2020) Piccolo giallo a Battiti Live, che torna ad accompagnare l'estate italiana all'insegna della buona musica, rispettando le disposizioni anti Covid. Durante la serata condotta da Alan Palmieri ed ... Leggi su leggo

freddepalma : Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito al Battiti live ?????? PALOMA sta spaccando ???????? - madda_lenaaaa : RT @CignoDiCarta: Michele al Battiti live ce lo meritavamo.. - meta_moro : Comunque sono simpatica a Radionorba solo adesso che i Battiti Live sono terminati. Potevamo scoprire prima questa… - vogliosolote__ : Dai battiti live a radio bruno è un attimo, si sì perché è Shade che non sa cantare non è la musica ad essere tropp… - AnonymeRai : ? Ascolti tv, Il giovane Montalbano stravince. Italia 1, podio con Battiti Live -