Basket, le prime parole di Russell a Treviso: "Inizierò subito a lavorare" (Di martedì 28 luglio 2020) Treviso - Dopo Logan, oggi è arrivato a Treviso anche il nuovo playmaker Dewayne Russell , 26 anni di Peoria, Arizona,, 180 cm di esplosività e talento per la Dè Longhi Treviso Basket 2020/21. Dopo il ... Leggi su corrieredellosport

"Il viaggio è andato tutto bene, ora ci aspetta la quarantena e poi finalmente potrò unirmi al gruppo per iniziare a lavorare" TREVISO - Dopo Logan, oggi è arrivato a Treviso anche il nuovo playmaker ...Ala classe 2002 di 194 cm e 85 kg, inizia a giocare a pallacanestro ad Ancona, prima di allontanarsi da casa per trasferirsi a Moncalieri, alla PMS. In gialloblu gioca in Under 16 Eccellenza. In segui ...