Baseball, campionati europei 2021: c’è la candidatura di Settimo Torinese (Di martedì 28 luglio 2020) C’è anche la città di Settimo Torinese tra le candidate ad ospitare i campionati europei di Baseball, in programma nel 2021 e che vedranno al via sedici nazionali. Gli impianti interessati per la manifestazione dovrebbero essere tre perciò la candidatura è in realtà congiunta con Torino e Avigliana. “Ospitare gli europei di Baseball? Sarebbe una grande vittoria per la città e per tutto il movimento sportivo locale” ha affermato la sindaca Elena Piastra. Il responso arriverà ai primi di agosto. Leggi su sportface

