Barriera posizionata male, schianto sulla Circumvallazione: “Poteva essere una tragedia” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasoria (Na) – Un auto con bordo un ragazzo e la propria fidanzata, è andata ad impattare contro una Barriera jersey mal posizionata e sporgente lungo la carreggiata, non segnalata. Questo l’incidente avvenuto lo scorso 25 luglio sulla Circumvallazione esterna di Casoria, nel Napoletano. “Poteva essere una tragedia. Abbiamo chiesto al Comune la messa in sicurezza dell’area ed un’adeguata segnaletica” denunciano oggi Borrelli e Iavarone. “Non sono il primo che ci si schianta contro e se non vediamo di fare qualcosa non sarò neanche l’ultimo. Tengo a precisare che viaggiavo a 80km/h e che sono riuscito a non prenderlo in pieno all’ultimo momento, altrimenti ci sarebbe andata molto peggio. Ora ho subito 2000 euro ... Leggi su anteprima24

Scisciano : Casoria, incidente sulla circumvallazione esterna causato da una barriera jersey mal posizionata: Napoli, 28 Luglio…

