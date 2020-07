Barcellona, scoppia il caso Arthur: il centrocampista resta in Brasile, niente Champions? (Di martedì 28 luglio 2020) Arthur Barcellona- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, Arthur avrebbe deciso di restare in Brasile e non fare ritorno a Barcellona per il finale di stagione e… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

SkySport : Dalla Spagna: al Barcellona scoppia il caso Arthur I blaugrana minacciano provvedimenti ? - rossi20_rossi : RT @SkySport: Dalla Spagna: al Barcellona scoppia il caso Arthur I blaugrana minacciano provvedimenti ? - CalcioJcom : New post: Juve, scoppia il caso Arthur: il Barcellona minaccia di fargli causa - infoitsport : Juve, scoppia il caso Arthur: non si presenta ai test per la ripresa, il Barcellona minaccia di fargli causa - infoitsport : Juventus, scoppia il caso Arthur al Barcellona: ecco cosa ha fatto -