Barcellona, niente Napoli per Arthur. Il brasiliano comunica al club di non voler giocare la Champions (Di martedì 28 luglio 2020) Contro il Napoli il Barcellona non potrà contare su Arthur. Il brasiliano, scrive il Corriere dello Sport, “avrebbe comunicato ai blaugrana l’intenzione di non presentarsi oggi alla ripresa della preparazione in vista della Champions (previsti i test per il Covid), preferendo non giocare i match europei, quindi anche il ritorno degli ottavi con il Napoli, e restando in Brasile ad attendere il momento del trasferimento in Italia”. Il Barcellona, naturalmente non ha gradito. E adesso “starebbe pensando di adire le vie legali”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

