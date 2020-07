Barcellona-Napoli, la UEFA allerta gli azzurri per un possibile spostamento del match a Lisbona (Di martedì 28 luglio 2020) La situazione epidemiologica in Spagna continua a peggiorare e l’allarme adesso riguarda anche le coppe europee. Il Messaggero scrive: “Niente che ancora porti a pensare ad una nuova sospensione, ma la preoccupazione per quel che potrà accadere tra due settimane c’è. Soprattutto per la situazione in Spagna, dove nell’area metropolitana di Barcellona e in tutta la Catalogna in genere, il numero dei positivi continua ad aumentare. Le autorità catalane hanno emanato nuove restrizioni e la popolazione è stata invitata a non uscire di casa, evitando serate, attività culturali e riunioni sociali. Proibiti, al momento, anche gli assembramenti con più di 10 persone. Segnali che mettono di nuovo a rischio lo svolgimento della gara di ritorno tra Barcellona e Napoli (1-1 ... Leggi su ilnapolista

