Barbara D’Urso ricorda la mamma e il papà, “Mi mancate…” (Foto) (Di martedì 28 luglio 2020) Barbara D’Urso non è nuova alla condivisione con i propri fans della sua vita privata. La conduttrice, durante la pausa estiva, sta molto vicina ai fans, ultimamente preoccupati per la sua magrezza e, nelle ultime ore, ha condiviso un post davvero molto dolce. I destinatari sono due persone importanti della sua vita, la mamma e il papà che non ci sono più. L’occasione in cui Barbara D’Urso ha ricordato i genitori, poi, è delle più belle in assoluto ovvero il loro anniversario di matrimonio celebrato nel 1956. Parole ricche d’amore e di sentimento, un post breve, accompagnato da una Foto, in cui emerge tutto l’amore di una figlia per i genitori che, ormai, non può più abbracciare. Un anniversario da ... Leggi su kontrokultura

mortellaro_luca : @mdp70 Se chiamavi la Barbara D’urso ci pensava lei a fare la diretta con i tuoi cari.....Vergogna Bocelli perché d… - xx_thebossx : @graziano88 Dimenticavo che da Barbara D’Urso non le dicono queste cose. Idrossiclorochina e Plasma? Sentito mai no… - focss_ : Ricorderemo questo come uno dei momenti più alti di Barbara Carmelita D’Urso #BocelliVergognati - Massim0_ : @CBugliano Buggiani domani pomeriggio ospite da Barbara D’Urso per spiegare le motivazioni della sua combattuta decisione. - cacaolilin : @DiocanatoRN Lavoro ciclopico Focus dovrebbe trasmettere h24 per settimane, collegandosi con la NASA, la fatucchier… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia