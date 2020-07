Banksy, il trittico dedicato ai rifugiati va all'asta per beneficenza (Di martedì 28 luglio 2020) La storia dell'impegno di Banksy per il sociale è pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo. Dopo aver dedicato al personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19 una sua recente opera, regalata poi all'ospedale britannico di Southampton, lo street artist dall'identità mai confermata ha deciso di donare in beneficenza un suo famoso trittico dedicato alla crisi mondiale dei rifugiati. Le tre opere, intitolate «Mediterranean Sea View 2017», erano state inizialmente esposte anche sulle pareti del Walled Off Hotel, la provocatoria struttura alberghiera progettata e inaugurata dallo stesso Banksy con vista sul muro che in Cisgiodania separa Israele e Palestina: Sotheby's batterà all'asta il trittico, e ... Leggi su gqitalia

