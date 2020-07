Banfield, che fine ha fatto Osvaldo? Il bomber è scomparso nel nulla da 15 giorni (Di martedì 28 luglio 2020) Qualcuno ha notizie di Osvaldo? Del calciatore italo-argentino non si hanno più notizie da ben 15 giorni. Il Banfield, squadra che gli aveva concesso un’opportunità per tornare a giocare, dopo quasi 3 anni di inattività, passati sui palchi con una rock band in qualità di frontman, ha preso atto del suo comportamento decidendo di “non contare più su di lui“. In effetti di Osvaldo, ad una settimana dalla possibile ripresa degli allenamenti, non si ha più traccia. All’allenatore del Banfield Sanguinetti aveva giustificato la sua assenza con dei motivi personali non ben precisati, salvo poi non farsi più sentire. Possibile ritorno nella musica? Forse. Quello nel calcio è stato fallimentare: due spezzoni di partita, zero ... Leggi su sportfair

Corriere : L’ultima del «loco» Osvaldo: è scomparso da quindici giorni, il Banfield lo licenzia - zazoomblog : Banfield che fine ha fatto Osvaldo? Il bomber è scomparso nel nulla da 15 giorni - #Banfield #fatto #Osvaldo?… - grandemourinho : RT @Corriere: L’ultima del «loco» Osvaldo: è scomparso da quindici giorni, il Banfield lo licenzia - EltonTuitStarr : RT @Corriere: L’ultima del «loco» Osvaldo: è scomparso da quindici giorni, il Banfield lo licenzia - cheamarena : RT @Corriere: L’ultima del «loco» Osvaldo: è scomparso da quindici giorni, il Banfield lo licenzia -