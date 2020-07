Banche, Intesa conquista Ubi prima della chiusura dell’offerta: adesioni già oltre la quota necessaria per maggioranza qualificata (Di martedì 28 luglio 2020) Intesa Sanpaolo conquista Ubi Banca con due giorni di anticipo rispetto alla chiusura dell’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Cà de Sass nel febbraio scorso. Le adesioni all’offerta hanno raggiunto il 71,91%, ben oltre la quota del 66,67% che serviva a Intesa per controllare l’assemblea straordinaria e quindi procedere alla fusione di Ubi. Che l’operazione stesse arrivando in porto era nell’aria già lunedì quando il fondo Silchester, che detiene l‘8,5% di Ubi, aveva comunicato l’adesione all’opas. Martedì mattina poi è arrivata anche l’adesione del Car, il patto di sindacato che riunisce alcuni grandi azionisti della banca guidata da Victor Massiah, ... Leggi su ilfattoquotidiano

