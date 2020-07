“Baby Pit-Stop” per consentire l’allattamento: l’iniziativa del Museo Madre (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al Museo Madre di Napoli inaugura un punto “Baby Pit-Stop” per consentire alle mamme l’allattamento. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Museo Madre e da San Carlo per il sociale, prevede che in una zona privilegiata e riservata del Museo, l’allestimento di un’area attrezzata con una poltrona d’artista, fasciatoio e giochi per tutte le mamme che così possono allattare al seno nella massima riservatezza Il progetto, promosso da Unicef e Soroptimist International d’Italia, l’associazione di donne di elevata qualificazione professionale impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del ... Leggi su anteprima24

stefani51981853 : RT @SIItalia: Lunedi 27 luglio 2020 a Napoli presso il @museomadre la presentazione del progetto Baby Pit Stop insieme a @UNICEF_Italia #w3… - SIItalia : Lunedi 27 luglio 2020 a Napoli presso il @museomadre la presentazione del progetto Baby Pit Stop insieme a… - LittleGeniusRM : “Ci siamo ribellate all’Italia contro la famiglia e contro le mamme che dovrebbero allattare sulla tazza del gabine… -

