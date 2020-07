Azzolina “Con responsabilità la scuola riparte, basta allarmismi” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A settembre la scuola riparte. Voglio dirlo in quest'aula e ribadirlo con chiarezza alle famiglie, spesso travolte da toni allarmistici e apocalittici”. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, lo dice con chiarezza nel corso di un'audizione alla Camera, come a voler zittire definitivamente tutte le polemiche o le “fake news” messe in giro negli ultimi giorni. “Con senso di responsabilità affrontiamo il tema del rientro a scuola. L'obiettivo di settembre è impegnativo e lavoriamo alla ripartenza con spirito di servizio, sforzo organizzativo e guardando oltre l'emergenza, cercando di trovare anche opportunità di miglioramento e di sviluppo”, ha detto sottolineando il massimo impegno dell'esecutivo “per garantire ... Leggi su iltempo

s_parisi : Dopo aver chiuso per mesi le scuole, ora Azzolina scopre la didattica in altri spazi sociali. Sono 4 mesi che lo di… - Agenzia_Ansa : Azzolina: 'A settembre la #scuola riparte, lo dico con chiarezza' - LA DIRETTA @AzzolinaLucia #ANSA - matteosalvinimi : Mentre un milione di ragazzi rischiano di stare fuori dalle classi e mancano 85.000 insegnanti, la geniale Azzolina… - Claudio07771990 : L' Azzolina Basta con le classi pollaio Mo cia' paura che gli studenti fanno le ova e gliele tirano in faccia Bocciata ?? - IlMagodiIos : RT @s_parisi: Dopo aver chiuso per mesi le scuole, ora Azzolina scopre la didattica in altri spazi sociali. Sono 4 mesi che lo diciamo! Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina “Con Scuola: Cambiamo, 'con soluzioni indicate meglio dimissioni Azzolina' Affaritaliani.it