Avviata un’istruttoria nei confronti di Salvini per la sua presenza al Senato senza mascherina (Di martedì 28 luglio 2020) Oltre a ciò che è stato detto lunedì in Senato, ha fatto scalpore quel video di Matteo Salvini senza mascherina all’interno della sala di Palazzo Madama in cui è andato in scena il tanto contestato convegno. Oggi la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo a una domanda della parlamentare del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro, ha comunicato che i questori del Senato hanno avviato un’istruttoria per valutare (ed eventualmente sanzionare) il comportamento del segretario della Lega. Indossare il dispositivo di protezione, infatti, fa parte del regolamento dell’intero Parlamento. LEGGI ANCHE > Il video di Salvini che rifiuta di mettere la mascherina all’interno di Palazzo Madama ... Leggi su giornalettismo

marpicoll : RT @Paguro_Bernardo: . Antitrust, avviata istruttoria su #Poltronesofà. Secondo il Garante la domenica non terminava proprio un cazzo. - Paguro_Bernardo : . Antitrust, avviata istruttoria su #Poltronesofà. Secondo il Garante la domenica non terminava proprio un cazzo. - Asgard_Hydra : Amazon ed Apple nel mirino dell'Antitrust in Italia: avviata un'istruttoria - CODICIassconsum : Avviata un'istruttoria per accertare se #Amazon e #Apple hanno attuato un'intesa restrittiva della concorrenza per… -

Ultime Notizie dalla rete : Avviata un’istruttoria Poste italiane, Antitrust avvia istruttoria per pratica scorretta Corriere della Sera