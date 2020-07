Avete visto il fidanzato di Gaia Gozzi? Lavora con Achille Lauro [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Il suo nome è Daniele Dezi ed è il fidanzato di Gaia Gozzi. A rivelare il legame sentimentale tra i due è stata nientemeno che Maria De Filippi, durante una delle puntate di Amici Speciali. Il tutto è avvenuto quando, in studio, una delle speaker aveva insinuato nuovamente il dubbio che ci fosse del tenero tra la cantante e un altro concorrente del talent, Alberto Urso. Subito era intervenuta la conduttrice, che aveva deciso di mettere a tacere ogni voce. «Volevo dire che non c’è nulla tra Alberto e Gaia. Giusto? Anche perché stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi», aveva dichiarato. La storia tra i due Immediatamente i fan hanno iniziato a indagare su chi potesse essere il ... Leggi su velvetgossip

AOSTA. Nel 2012, le edizioni "Beccogiallo" hanno stampato un libro a fumetti che racconta gli ultimi 57 giorni del dott. Paolo Borsellino dal titolo: "Paolo Borsellino. L'agenda rossa". Sulla copertin ...

Questa ragazzi è una foto che si avvicina alla situazione blb sul 38gn950, anche se il pannello è più uniforme a occhio nudo...anche perchè qui era in modalità gioco e luminosità 80%, abbassandola un ...

